Турецкий Фенербахче объявил о сотрудничестве с российским Зенитом. " "Желтые канарейки" неоднократно выражали поддержку путинскому режиму, пишет 24 Канал, ссылаясь на росСМИ

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Неадекватные нашли друг друга

Турецкий коллектив решил пробить очередное дно. Фенербахче заключил соглашение с командой из страны-агрессора, демонстрируя подлинный акт дружбы между клубами. Сотрудничество между сторонами рассчитано на два года. Договор предусматривает определенные товарищеские соглашения, которые продемонстрируют единство коллективов. В частности, системы мужских и женских футбольных и баскетбольных команд будут иметь общие проекты. В договор входят и товарищеские матчи и турниры, обмен опытом между специалистами и обмен игроков академий.

Цинизм турок