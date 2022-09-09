Что вообще происходит

У запасных футболистов киевского клуба летели бутылки. Турки забросали в сторону украинского клуба нецензурную лексику и кричали "слава путина". Фанатам Фенербахче на протяжении всего матча Лиги Европы совершали провокации.

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Андрей Шахов рассказал, когда Николай Шапаренко покидал поле из-за травмы, ему в спину тыкали непристойные жесты.

Запасные футболисты Динамо идут разминаться – в них летят бутылки, оскорбляют их матерей и кричат ​​"славу путину". Шапаренко на носилках забирают с поля, они смеются над этим, матерят его следом и тыкают непристойные жесты. Какие-то идиоты надевают маски путина и идут у них на стадион. Скажите мне, что вообще происходит. Целые трибуны кричат ​​оскорбления в сторону украинцев, Динамо Киев и его болельщиков – тоже ноль внимания,

– написал журналист Андрей Шахов.

"И, наконец, кто-то обратит внимание на поведение фанатов этой команды? Проще всего вывесить в начале матча баннер "мы за мир", чтобы после очередных оскорблений поднять вверх ручки и сказать – "А что мы? Мы ничего, прочь, антивоенный баннер нацепили", – добавил журналист.

Журналист надеется, что со временем ФИФА или УЕФА обратит внимание на провокационное поведение болельщиков Фенербахче. Еще в предыдущих встречах турецкие фанаты отмечались позорными поступками.

Напомним, что первый матч группового раунда Лиги Европы закончился победой Фенербахче над Динамо 2:1.