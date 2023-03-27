Турецький Фенербахче оголосив про співпрацю з російським Зенітом. "Жовті канарки" неодноразово висловлювали підтримку путінському режиму, пише 24 Канал, посилаючись на росЗМІ.
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Неадекватні знайшли одне одного
Турецький колектив вирішив пробити чергове дно. Фенербахче заключив угоду з командою з країни-агресора, демонструючи справжній акт дружби між клубами. Співпраця між сторонами розрахована на два роки. Договір передбачає певні товариські угоди, які продемонструють єдність колективів. Зокрема, системи чоловічих та жіночих футбольних і баскетбольних команд матимуть спільні проєкти. В договір входять і товариські матчі та турніри, обмін досвідом між фахівцями та обмін гравців академій.
Цинізм турків
- Нагадаємо, що Фенербахче в поточному сезоні грав з київським Динамо 4 рази – двічі у кваліфікації до Ліги чемпіонів ("біло-сині" вийшли переможцями з дуелі) та двічі в рамках групового етапу Ліги Європи. Та от турки на матчах з українцями відверто демонстрували свою неадекватність.
- Вболівальники Фенербахче скандували "Владімір Путін" на матчі з киянами, а на інший поєдинок з "біло-синіми" фани "жовтих канарок" одягнули маски російського диктатора.
- Також фанати Фенербахче закидали гравців Динамо пляшками, а на додачу атакували соціальні мережі київського клуба.