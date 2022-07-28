Фенербахче ждет жесткое наказание

Сразу несколько источников подтвердило, что Динамо подало жалобу в УЕФА, где ее представители уже в срочной форме собрали совещание, чтобы обсудить скандальное поведение болельщиков Фенербахче в ответном матче квалификации Лиги чемпионов против киевского Динамо. Похоже, что теперь турецкий клуб ждет серьезное наказание.

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Фенербахче все еще молчит. За это о наказании заговорил известный комментатор Ахмет Чакар. Он подверг критике такое поведение фанатов и уверен, что такой поступок дорого обойдется "желтым канарейкам".

Эти возгласы создали очень неприятную ситуацию и нам дорого обойдутся. По мнению лидеров европейских стран, такие кричалки являются худшими за все времена,

– сказал комментатор.

Однако нашлись смельчаки, вступившиеся за фанатов Фенербахче. По их мнению, болельщики турецкого клуба начали скандировать "ла-ла-ла, владимир путин" после провокации динамовца Виталия Буяльского. Вроде бы автор первого гола в матче своим празднованием спровоцировал на такой поступок турок.

Полузащитник Динамо якобы попытался показать орла, который является символом извечного конкурента Фенербахче в Турции – Бешикташа. Какая-то интересная фантазия у турецких журналистов.

Напомним! Матч в Стамбуле закончился победой Динамо 1:2. Киевляне шагают в следующий раунд Лиги чемпионов, где сыграют против австрийского Штурма. Фенербахче опустилось в Лигу Европы. Голы за "бело-синих" забивали Буяльский и Александр Караваев.