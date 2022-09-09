Що взагалі відбувається

У запасних футболістів київського клубу летіли пляшки. Турки закидали у бік українського клубу нецензурну лексику та кричали "слава путіну". Фанатам Фенербахче протягом усього матчу Ліги Європи робили провокації.

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Андрій Шахов розповів, коли Микола Шапаренко покидав поле через травму, йому у спину тикали непристойні жести.

Запасні футболісти Динамо йдуть розминатися – в них летять пляшки, ображають їх матерів і кричать "славу путіну". Шапаренко на носилках забирають з поля, вони сміються над цим, матюкають його слідом і тикають непристойні жести. Якісь ідіоти одягають маски путіна і йдуть в них на стадіон. Скажіть мені, що взагалі відбувається. Цілі трибуни кричать образи в сторону українців, Динамо Київ і його уболівальників – теж нуль уваги,

– написав журналіст Андрій Шахов.

"І, нарешті, хтось зверне увагу на поведінку фанатів цієї команди? Найпростіше вивісити на початку матчу банер "ми за мир", щоб після чергових образ підняти вгору ручки і сказати – "А що ми? Ми нічого, геть, антивоєнний банер начепили", – додав журналіст.

Журналіст сподівається, що з часом ФІФА чи УЄФА зверне увагу на провокаційну поведінку уболівальників Фенербахче. Ще у попередніх зустрічах турецькі фанати відзначались ганебними вчинками.

Нагадаємо, що перший матч групового раунду Ліги Європи закінчився перемогою Фенербахче над Динамо 2:1.