Причастные к футболу люди неоднократно заявляли, что сборная Украины должна провести матчи на деоккупированных территориях. Речь как о Донецке, так и о городах Крыма, которые с 2014 года находятся под российской оккупацией.

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Очередное такое мнение высказал и в то время исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань. Он сразу назвал Донецк как город, где должна сборная Украины провести следующий матч после того, как окончится война.

И это действительно отличная идея. Ведь сборная Украины по футболу – это та команда, которая объединяет всех – от Ужгорода до Луганска, от Сум до Севастополя. И Донецк также заслуживает матча сборной Украины, как никто другой. Потому что сборная Украины – это для всех украинцев.

Сборная Украины провела пять матчей на "Донбасс арене", один из них против Франции на Евро-2012 / фото Getty Images

Поэтому в проведении такого матча в городе, давно находившемся в оккупации, можно будет в очередной раз засвидетельствовать, что Донецк – это Украина. А после этого один из матчей провести в Крыму. Там сборная Украины никогда не играла. Ведь футбол в этом случае будет выступать неким объединяющим фактором.

Но многие такие хорошие идеи часто и останутся идеями, разбиваясь о реальность – когда их просто физически невозможно воплотить.

Когда закончится война

Первый важный момент, когда мы говорим о матче сборной Украины в Донецке после окончания войны – когда эта война закончится. Этого пока никто не знает. Как и то, как эта война закончится. Следует в этом случае быть откровенным – война кровопролитная и разрушительная. Российская армия уничтожает города и деревни, уносит человеческие жизни. И хоть футбол для некоторых и становится определенным моментом, когда можно хоть на мгновение отвлечься от этих ужасов, но война от этого не останавливается.

Поэтому матч в Донецке после войны – это хорошая цель, но путь к ней будет достаточно трудным. И мы не знаем, что будет после каждого нашего следующего шага.

Донецк

Второй не менее важный момент – в каком состоянии тогда будет Донецк. Несмотря на скуление российской пропаганды о том, что "Донбасс обстреливали 8 лет", город не подвергся разрушениям из-за войны, как Мариуполь или даже Северодонецк после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Но это пока. Если украинская армия пойдет в наступление, останется ли город столь уцелевшим, как до этого?

И здесь немаловажный момент. Украинская армия во время наступлений фактически не повредила гражданские объекты в тех городах, которые освобождали от оккупации. В отличие от россиян, которые просто уничтожали все на своем пути из-за наименьшего сопротивления. И продолжают это делать. Харьков, Запорожье, Николаев, Херсон под постоянными обстрелами. Так что гарантий того, что Донецк не пострадает, даже если россияне покинут город – никаких. Ведь город может подвергаться постоянным обстрелам до тех пор, пока будут продолжаться боевые действия на территории Украины.

В каком состоянии "Донбасс арена"

Третье – сможет ли "Донбасс арена" принять такой матч? А ведь стадион не используется по назначению с 2014 года. Сначала там находился гуманитарный штаб после начала АТО. А сам стадион несколько раз попадал под обстрелы (не прямые попадания, но повреждены фасад и коммуникации, которые пришлось ремонтировать при соответствующих условиях).

А в 2017 году российские оккупанты полностью "заграбастали" стадион. Но средств на его содержание у них не оказалось.

Так что его только поддерживают в состоянии, чтобы он окончательно не стал руиной. Но этого может оказаться маловато для проведения футбольного матча. И, по всей вероятности, нужно будет немало времени, чтобы таки привести его в порядок.

На "Донбасс арене" с 2014 года не играют футбольные матчи / фото "Донбасс. Реалии"

Как добраться на матч

Четвертый момент зависит не только от Украины. Проведение матча сборной – это уже международный уровень. Ведь в соперники должна приехать сборная из другой страны (или хотя бы футбольный клуб). А это уже вопрос безопасности игроков в Донецке, как до матча, так и во время его проведения. Думать о том, что после окончания войны Россия, как "бешеный сосед", остановится и не будет прибегать к различным провокациям, пожалуй, не стоит. Так согласится ли кто-нибудь ехать в город, который не так далеко от российской границы? И в котором еще недавно могли вестись боевые действия. А кто гарантирует безопасность командам во время такого визита?

Да и сама логистика будет достаточно усложнена. Международные матчи предполагают не только стадион для проведения игры, но и то, как команды могут добраться до места проведения. Речь идет о международном аэропорту. Стоит ли напоминать, что произошло в Донецке с аэропортом?

Например, в 2018 и 2019 годах футбольный клуб Мариуполь пробивался в квалификацию Лиги Европы. Но тогда команда не могла проводить домашние матчи на своем стадионе. И совсем не потому, что уже в нескольких километрах от города была линия фронта. А как раз из-за того, что поблизости не было аэропорта, который мог принимать международные матчи. Ближайший был в Запорожье, но до этого было более 220 километров по не лучшим дорогам. Так что команда еврокубковые матчи была вынуждена играть в Одессе.

Поэтому Донецк может просто не получить право на проведение международных матчей на определенный период, пока вопросы безопасности и логистики не будут решены. А за это время сборная Украины может сыграть и несколько матчей дома, хотя и не в Донецке.

Пусть так, только бы закончилась война и в Украине снова наступил мир. А в Донецке команда обязательно сыграет, как и в Луганске, Севастополе или Симферополе.