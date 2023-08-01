Руководящие органы УЕФА официально осуждают военную агрессию России против Украины. Все клубы и сборные страны-террориста получили бессрочный бан и лишены международных турниров. Однако это одна сторона медали. В то же время, россияне продолжают работать в административных органах УЕФА и влиять на европейский футбол.

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Как это вообще возможно

Согласно данным официального сайта УЕФА, сразу 15 представителей РФ попали в комитеты Союза на следующий цикл, который продлится с 2023 по 2027 год. Таким образом, УЕФА демонстрирует свою лояльность к представителям страны-террориста.

Среди фамилий ряд одиозных лиц. Это и оставшийся среди почетных президентов Cоюза Вячеслав Колосков, Александр Дюков – президент РФС, Александр Медведев из Зенита, генсек РФС Максим Мирофанов.

Вот как прокомментировал это событие российский функционер Вячеслав Колосков, еще в 1992 году препятствовавший международному признанию украинского футбола.

РФС пользуется огромным уважением у руководства Союза европейских футбольных ассоциаций, понятно, что это благодаря работе, не по фамилии же назначают,

– заявил Колосков.

Теперь становится понятна такая слабая реакция УЕФА на включение крымских клубов в чемпионат России. Россия продолжает сохранять свое влияние на руководящий орган, несмотря на военную агрессию против Украины и различные санкции.

Напомним, что российские команды и сборные были отстранены от всех турниров УЕФА 28 февраля 2022 года из-за военной агрессии против Украины.