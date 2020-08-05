Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль решил не участвовать в US Open из-за коронавируса. Испанец не хочет рисковать собственным здоровьем и всей команды.

Свое решение теннисист написал в своем Twitter.

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Без испанца

Испанец объяснил, что причиной такого решения стала пандемия коронавируса. Он глубоко обеспокоен ситуацией в мире.

По словам Надаля, ситуация в мире до сих пор очень сложная. Число заражений COVID-19 увеличивается, все выглядит так, что сложно контролировать этот вирус.

Я не хотел принимать такое решение, но сейчас отдам предпочтение не путешествовать,

– написал Надаль.

This is a decision I never wanted to take but I have decided to follow my heart this time and for the time being I rather not travel. pic.twitter.com/8VA0aSACVy — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020

US Open-2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября. Надаль четыре раза побеждал на US Open. Именно в 2019 году он праздновал четвертый успех на турнире.

Что такое US Open?

Это четвертый и последний теннисный турнир серии Большого шлема. Отличается от других турниров серии тай-брейками в решающих сетах.