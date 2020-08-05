Защитит ли титул US Open вторая ракетка мира Надаль: ответ теннисиста
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль решил не участвовать в US Open из-за коронавируса. Испанец не хочет рисковать собственным здоровьем и всей команды.
Свое решение теннисист написал в своем Twitter.
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Без испанца
Испанец объяснил, что причиной такого решения стала пандемия коронавируса. Он глубоко обеспокоен ситуацией в мире.
По словам Надаля, ситуация в мире до сих пор очень сложная. Число заражений COVID-19 увеличивается, все выглядит так, что сложно контролировать этот вирус.
Я не хотел принимать такое решение, но сейчас отдам предпочтение не путешествовать,
– написал Надаль.
US Open-2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября. Надаль четыре раза побеждал на US Open. Именно в 2019 году он праздновал четвертый успех на турнире.
Что такое US Open?
Это четвертый и последний теннисный турнир серии Большого шлема. Отличается от других турниров серии тай-брейками в решающих сетах.
- Из-за пандемии коронавируса были временно остановлены все теннисные турниры до начала августа. Параллельно были заморожены все рейтинги теннисистов на этот период до дальнейших распоряжений.
- Добавим. что в Палермо уже восстановился сезон WTA. Украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская уже сыграли свои поединки, а вот Леся Цуренко снялась с соревнований из-за травмы.