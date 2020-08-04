Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская победно стартовала на турнире международной серии в Палермо.

В матче первого круга основной сетки украинка, сеянная на соревнованиях под седьмым номером, обыграла третью ракетку Испании Сару Соррибес-Тормо – 6:3, 6:4, пишет 24 канал.

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В целом для победы Ястремской понадобилось 1 час и 45 минут. В первой партии украинка сделала три брейка, одержав победу 6:3. Во втором сете Ястремская отдала две свои подачи и по ходу партии проигрывала 0:4, однако в итоге украинка сумела взять шесть геймов подряд (три из них – на подаче Соррибес-Торма).

В следующем раунде седьмая сеяная турнира сыграет с победительницей пары Тамара Зиданшек (Словения) – Осеан Доден (Франция).

Даяна Ястремская – Сара Соррибес-Тормо видеообзор матча