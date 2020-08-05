Друга ракетка світу Рафаель Надаль вирішив не брати участь в US Open через коронавірус. Іспанець не хоче ризикувати власним здоров'ям та всієї команди.

Своє рішення тенісист написав у своєму Twitter.

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Без іспанця

Іспанець пояснив, що причина такого рішення стала пандемія коронавірусу. Він глибоко стурбований ситуацією у світі.

За словами Надаля, ситуація у світі ще досі дуже складна. Число заражень COVID-19 збільшується, все виглядає так, що складно контролювати цей вірус.

Я не хотів приймати таке рішення, але зараз віддам перевагу не подорожувати,

– написав Надаль.

This is a decision I never wanted to take but I have decided to follow my heart this time and for the time being I rather not travel. pic.twitter.com/8VA0aSACVy — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020

US Open-2020 відбудеться з 31 серпня по 13 вересня. Надаль чотири рази перемагав на US Open. Якраз у 2019 році він святкував четвертий успіх на турнірі.

Що таке US Open? Це четвертий та останній тенісний турнір серії Великого шлему. Відрізняється від інших турнірів серії тайбрейками у вирішальних сетах.