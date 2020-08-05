Чи захистить титул US Open друга ракетка світу Надаль: відповідь тенісиста
Друга ракетка світу Рафаель Надаль вирішив не брати участь в US Open через коронавірус. Іспанець не хоче ризикувати власним здоров'ям та всієї команди.
Своє рішення тенісист написав у своєму Twitter.
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Без іспанця
Іспанець пояснив, що причина такого рішення стала пандемія коронавірусу. Він глибоко стурбований ситуацією у світі.
За словами Надаля, ситуація у світі ще досі дуже складна. Число заражень COVID-19 збільшується, все виглядає так, що складно контролювати цей вірус.
Я не хотів приймати таке рішення, але зараз віддам перевагу не подорожувати,
– написав Надаль.
US Open-2020 відбудеться з 31 серпня по 13 вересня. Надаль чотири рази перемагав на US Open. Якраз у 2019 році він святкував четвертий успіх на турнірі.
Що таке US Open?Це четвертий та останній тенісний турнір серії Великого шлему. Відрізняється від інших турнірів серії тайбрейками у вирішальних сетах.
- Через пандемію коронавірусу було тимчасово зупинені всі тенісні турніри до початку серпня. Паралельно були заморожені всі рейтинги тенісистів на цей період до подальших розпоряджень.
- Додамо. що у Палермо вже відновився сезон WTA. Українки Марта Костюк та Даяна Ястремська вже зіграли свої поєдинки, а от Леся Цуренко знялась зі змагань через травму.