В Палермо состоялся финал квалификации престижного турнира Palermo Ladies Open. Украинка Марта Костюк не смогла преодолеть второй раунд отбора на турнире WTA в Палермо.

Марта Костюк проиграла Самсоновой в трех сетах, сообщает 24 канал. Поединок длился 2 часа 29 минут.

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Марта Костюк – Людмила Самсонова 1:2 (6:4, 4:6, 3:6)

В целом матч продолжался при равной игре. Первый сет был за Костюк, а вот во втором сильнее уже оказалась соперница из России.

Украинка до конца соревновалась за выход в основную сетку соревнований, но в третьем сете уступила россиянке.

Костюк в матче против Самсоновой сделала 6 брейков, но при этом проиграла 8 геймов на своей подаче. За выход в полуфинал квалификации Марта заработала 10 рейтинговых баллов и 758 евро призовых.

Основная сетка итальянского турнира стартует уже сегодня и продлится до 9 августа. Призовой фонд соревнований – 225 500 долларов.

Добавим, что ранее Костюк в квалификации победила чилийку Даниэлу Сегель. Счет матча – 6:1, 6:2.

Теперь единственной из украинок на турнире Palermo Ladies Open осталась Даяна Ястремская. Украинку ожидает встреча против испанской теннисистки Сары Соррибес-Тормо.