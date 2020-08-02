На первом после рестарта сезона турнире в Палермо – 31st Palermo Ladies Open – произошел ряд изменений с участием украинок. Леся Цуренко, которая должна была стартовать в квалификации, снялась из-за травмы.

Она должна была играть против россиянки Людмилы Самсоновой. Место украинки заняла хорватка Тереза ​​Мрдежа, которую Самсонова 1 августа уверенно победила со счетом 6:3, 6:4, сообщает БТУ.

К слову: Теннисистки массово снимаются с турнира в Палермо: причина и будет ли играть Ястремская

Зато сыграет на грунтовых кортах на юге Италии 20-летняя одесситка Даяна Ястремская. На соревнованиях она получила седьмой номер посева, а по результатам жеребьевки в соперницы в первом круге ей досталась испанка Сара Соррибес-Тормо.

Еще одна украинка Марта Костюк в квалификации победила чилийку Даниэлу Сегель. Счет матча – 6:1, 6:2. Следующей соперницей украинки стала именно россиянка Людмила Самсонова.

Турнир в Палермо: что известно