Звездная украинская теннисистка внезапно снялась с первого турнира WTA после паузы
На первом после рестарта сезона турнире в Палермо – 31st Palermo Ladies Open – произошел ряд изменений с участием украинок. Леся Цуренко, которая должна была стартовать в квалификации, снялась из-за травмы.
Она должна была играть против россиянки Людмилы Самсоновой. Место украинки заняла хорватка Тереза Мрдежа, которую Самсонова 1 августа уверенно победила со счетом 6:3, 6:4, сообщает БТУ.
К слову: Теннисистки массово снимаются с турнира в Палермо: причина и будет ли играть Ястремская
Зато сыграет на грунтовых кортах на юге Италии 20-летняя одесситка Даяна Ястремская. На соревнованиях она получила седьмой номер посева, а по результатам жеребьевки в соперницы в первом круге ей досталась испанка Сара Соррибес-Тормо.
Еще одна украинка Марта Костюк в квалификации победила чилийку Даниэлу Сегель. Счет матча – 6:1, 6:2. Следующей соперницей украинки стала именно россиянка Людмила Самсонова.
Турнир в Палермо: что известно
- Турнир серии WTA в Палермо пройдет с 3-в по 9 августа.
- Призовой фонд – довольно скромный, всего 163 тысячи долларов. Однако для многих имеет важное значение с точки зрения получения игровой практики.