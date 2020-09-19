20 сентября в центральном матче 3-го тура УПЛ "Заря" встретится с чемпионом прошлого сезона "Шахтером". Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Заря – Шахтер: прогноз

Луганский клуб крайне неудачно начал новый сезон. Сначала "Заря" в первом туре проиграла "Десне, а уже во втором туре неожиданно уступила "Мариуполю" 0:1. Первая часть игры не увенчалась большим количеством возможностей, поэтому судьбу матча решил лишь один результативный удар в исполнении игрока "азовцев" Топалова, информирует 24 канал.

"Шахтер" свой официальный матч в чемпионате играл аж 21 августа с "Колосом", в котором уверенно разгромил соперника 3:1. Второй тур "горняки" пропустили из-за вспышки коронавируса в составе "Руха", который должен был стать следующим соперником дончан.

Большим преимуществом луганских футболистов будут уже родные трибуны "Славутич Арены" в Запорожье. Матч состоится с болельщиками. Фанаты обязаны будут соблюдать карантинные нормы.

Матч 3-го тура чемпионата Украины "Заря" – "Шахтер" состоится 20 августа в 17:00

Заря – Шахтер: прогноз

Букмекеры Parimatch главным фаворитом встречи считают "Шахтер". На победу "горняков" можно сделать ставку с коэффициентом 1,52, а на победу луганского клуба – 5,90. Ничейный результат оценен в 4,50.

Первый гол болельщики скорее всего увидят в исполнении гостей. На то, что дончане откроют счет – 1,38. На результативный удар в исполнении команды Скрипника, который станет первым во встрече – 2,90.

Аналогичные коэффициенты стоят и на последние гол в поединке. "Тотал матча 2-3 гола" – 2,14.

Специалисты не верят, что обе команды смогут забить в первой части матча. На то, что одной из команд таки не удастся огорчить голкипера соперника в первой 45-минуте стоит коэффициент 1,19. На второй тайм – 1,31.

На победу "Зари" в один гол эксперты поставили 7,00, а на такой же показатель, но "Шахтера" – 3,60.

Победу дончан и тотал больше 2,5 – 2,21. На такой же показатель только тотал меньше 2,5 – 4,10.