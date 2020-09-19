20 вересня у центральному матчі 3-го туру УПЛ "Зоря" зустрінеться із чемпіоном минулого сезону "Шахтарем". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Зоря – Шахтар: прогноз

Луганський клуб вкрай невдало розпочав новий сезон. Спершу "Зоря" у першому турі програла "Десні, а вже у другому турі несподівано поступилась "Маріуполю" 0:1. Перша частина гри не увінчалась великою кількістю нагод, тому долю матчу вирішив лише один результативний удар у виконанні гравця "азовців" Топалова, інформує 24 канал.

"Шахтар" свій офіційний матч у чемпіонаті грав аж 21 серпня з "Колосом", у якому впевнено розгромив суперника 3:1. Другий тур "гірники" пропустили через спалах коронавірусу у складі "Руху", який мав стати наступним суперником донеччан.

Великою перевагою луганських футболістів будуть вже рідні трибуни "Славутич Арени" у Запоріжжі. Матч відбудеться із вболівальниками. Фанати зобов'язані будуть дотримуватися карантинних норм.

Матч 3-го туру чемпіонату України "Зоря" – "Шахтар" відбудеться 20 серпня о 17:00

Зоря – Шахтар: що прогнозують букмекери

Букмекери Parimatch головним фаворитом зустрічі вважають "Шахтар". На перемогу "гірників" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,52, а на звитягу луганського клубу – 5,90. Нічийний результат оцінений у 4,50.

Перший гол вболівальники швидше за все побачать у виконанні гостей. На те, що донеччани відкриють рахунок – 1,38. На результативний удар у виконанні команди Скрипника, який стане першим у зустрічі – 2,90.

Аналогічні коефіцієнти стоять і на останні гол у поєдинку. "Тотал матчу 2-3 голи" – 2,14.

Спеціалісти не вірять, що обидві команди зможуть забити у першій частині матчу. На те, що одній з команд таки не вдасться засмутити голкіпера суперника у першій 45-хвилині стоїть коефіцієнт 1,19. На другий тайм – 1,31.

На перемогу "Зорі" в один гол експерти поставили 7,00, а на такий же показник, але "Шахтаря" – 3,60.

Звитягу донеччан і тотал більше 2,5 – 2,21. На такий же показник тільки тотал менше 2,5 – 4,10.