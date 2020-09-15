Донецкий "Шахтер" в 3-м туре украинской Премьер-лиги (УПЛ) встретится с луганской "Зарей" в Запорожье. Поединок пройдет с болельщиками на трибунах.

О том, что матч "Заря" – "Шахтер" пройдет со зрителями, информирует сайт луганского клуба. Стоимость билетов – 50 и 100 гривен.

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Болельщики обязаны будут соблюдать карантинные нормы. Встреча пройдет в Запорожье на "Славутич-Арене" 20 сентября. Начало поединка в 17:00.

Стадион вмещает 12 тысяч зрителей, посетить матч смогут 25% – 3000.

Как попасть на стадион

Покупка билетов на игру осуществляется в онлайн-режиме (через сайт musin.zp.ua) с внесением своих данных.

На входном контроле обязательно нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Посещать матч можно исключительно в масках, которые необходимо надевать на входе на стадион и не снимать до выхода со стадиона.

Соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Занимать только то место, которое указано в билете.

Избегать скопления болельщиков на трибунах, туалетах, входных группах.

Как "Заря" и "Шахтер" стартовали в УПЛ

Луганская команда успела провести два поединка. В Чернигове луганчане проиграли "Десне", а дома уступили "Мариуполю".

А "Шахтер" в первом туре одолел "Колос". Игру "горняков" с "Рухом" перенесли из-за вспышки коронавируса в львовской команде.