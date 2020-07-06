"Мариуполь" готовится к смене главного тренера на следующий сезон. Александр Бабич покинет тренерский мостик "азовцев" по завершению сезона.

Украинский тренер Остап Маркевич возглавит "Мариуполь". Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Читайте также: Легендарный украинский клуб "Кривбасс" восстановят: на этом настаивал Зеленский

Контракт согласован

Маркевич и "Мариуполь" уже договорились о сотрудничестве. Сын Мирона Маркевича будет тренировать команду с сезона 2020/2021.

Украинские СМИ уже писали, что 41-летний Бабич покинет "Мариуполь". Он работает в клубе с 2017 года.

Сообщалось, что его сменит Валерий Кривенцов, который в свое время работал в "Шахтере".

Что известно про Маркевича?

Остап Маркевич в этом сезоне работал в клубах Первой лиги Украины – "Агробизнесе", а затем в "Черноморце". Одесский клуб 42-летний тренер покинул в апреле.

"Мариуполь" после 29 туров в чемпионате Украины занимает 8-ю строчку. Клуб все еще сохраняет шанс сыграть в плей-офф за путевку в квалификацию Лиги Европы.