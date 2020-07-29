Тренер "Зари" Виктор Скрипник из нового сезона может возглавить СК "Днепр-1". В днепровской команде впервые прокомментировали информацию, что Скрипник возглавит команду.

Информацию о приглашении в "Днепр-1" Скрипника прокомментировал почетный президент днепрян Юрий Береза. Об этом сообщает Meta-ratings.

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Он не подтвердил, но и не опроверг информацию о приглашении Скрипника. По его словам, в конце недели СК "Днепр-1" сделает официальное заявление.

Пока ничего конкретного по этому поводу сказать не могу. Мы еще не подвели итоги сезона, поэтому комментировать какие-то слухи не хотелось бы, хотя в интернете много подобной информации. Есть такие разговоры. Думаю, что до конца недели по этому вопросу клуб сделает официальное заявление,

– сказал Береза.

Скрипник в "Заре": главное

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, что Скрипник покидает клуб из-за долгов. Вроде бы в "Заре" задолженность по зарплате уже 3 месяца.

Ведущий ютуб-шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что "Днепр-1" должен заплатить "Заре" компенсацию в размере 500 тысяч евро.

Сообщается, будто Скрипник уже дал предварительное согласие на переход в "Днепр-1".

"Заря" в сезоне 2019/2020 стала бронзовым призером УПЛ и гарантировала участие в групповом этапе Лиги Европы следующего сезона.