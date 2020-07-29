Возглавит ли Скрипник "Днепр-1": в клубе сделали заявление
Тренер "Зари" Виктор Скрипник из нового сезона может возглавить СК "Днепр-1". В днепровской команде впервые прокомментировали информацию, что Скрипник возглавит команду.
Информацию о приглашении в "Днепр-1" Скрипника прокомментировал почетный президент днепрян Юрий Береза. Об этом сообщает Meta-ratings.
Кстати: "Заря" пополнилась бразильцем и экс-лидером "Карпат" Назариной
Он не подтвердил, но и не опроверг информацию о приглашении Скрипника. По его словам, в конце недели СК "Днепр-1" сделает официальное заявление.
Пока ничего конкретного по этому поводу сказать не могу. Мы еще не подвели итоги сезона, поэтому комментировать какие-то слухи не хотелось бы, хотя в интернете много подобной информации. Есть такие разговоры. Думаю, что до конца недели по этому вопросу клуб сделает официальное заявление,
– сказал Береза.
Скрипник в "Заре": главное
Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, что Скрипник покидает клуб из-за долгов. Вроде бы в "Заре" задолженность по зарплате уже 3 месяца.
Ведущий ютуб-шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что "Днепр-1" должен заплатить "Заре" компенсацию в размере 500 тысяч евро.
Сообщается, будто Скрипник уже дал предварительное согласие на переход в "Днепр-1".
"Заря" в сезоне 2019/2020 стала бронзовым призером УПЛ и гарантировала участие в групповом этапе Лиги Европы следующего сезона.