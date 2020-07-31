Главный наставник "Зари" Виктор Скрипник заинтересовался услугами легионера киевского "Динамо" Жерсона Родригеса. Специалист не прочь видеть легионера в составе луганского клуба.

Об этом рассказал сам специалист в интервью программе "ТаТоТаке" в YouTube.

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Заинтересованность "Зари"

По словам наставника, Родригес – хороший игрок, но к которому нужно найти подход. Он не имел в виду, что киевляне и их тренерский штаб делает что-то не так.

Он отмечает, что почему-то "Динамо" купило его, значит он обладает хорошими качествами, которые он может раскрыть в составе "Зари".

Я его вижу одним из двух нападающих,

– подытожил Скрипник.

Команда Скрипника уже пополнилась двумя новичками. Ими стали бразилец Леовигильдо и экс-лидер "Карпат" Егор Назарина.

Добавим, что Родригеса выгнали из расположения турецкого "Анкарагюджю", где он выступал на правах аренды, из-за драки. С ним досрочно расторгли контракт.

Теперь футболист вернулся в расположение киевлян, но сможет ли он закрепиться в "Динамо" неизвестно.

В турецкой Суперлиге в активе Жерсона 11 матчей, в которых ему удалось забить шесть голов (4 с пенальти) и отдать две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что на "Динамо" уже вышли представители "Бешикташа", которые ведут переговоры о переходе Родригеса. Позиция "Динамо" - полноценная продажа Жерсона за 6 миллионов евро.

Карьера Родригеса в "Динамо"