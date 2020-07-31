"Заря" интересуется скандальным легионером "Динамо" Родригесом
Главный наставник "Зари" Виктор Скрипник заинтересовался услугами легионера киевского "Динамо" Жерсона Родригеса. Специалист не прочь видеть легионера в составе луганского клуба.
Об этом рассказал сам специалист в интервью программе "ТаТоТаке" в YouTube.
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Заинтересованность "Зари"
По словам наставника, Родригес – хороший игрок, но к которому нужно найти подход. Он не имел в виду, что киевляне и их тренерский штаб делает что-то не так.
Он отмечает, что почему-то "Динамо" купило его, значит он обладает хорошими качествами, которые он может раскрыть в составе "Зари".
Я его вижу одним из двух нападающих,
– подытожил Скрипник.
Команда Скрипника уже пополнилась двумя новичками. Ими стали бразилец Леовигильдо и экс-лидер "Карпат" Егор Назарина.
Добавим, что Родригеса выгнали из расположения турецкого "Анкарагюджю", где он выступал на правах аренды, из-за драки. С ним досрочно расторгли контракт.
Теперь футболист вернулся в расположение киевлян, но сможет ли он закрепиться в "Динамо" неизвестно.
В турецкой Суперлиге в активе Жерсона 11 матчей, в которых ему удалось забить шесть голов (4 с пенальти) и отдать две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что на "Динамо" уже вышли представители "Бешикташа", которые ведут переговоры о переходе Родригеса. Позиция "Динамо" - полноценная продажа Жерсона за 6 миллионов евро.
Карьера Родригеса в "Динамо"
- Летом 2019 Родригес перешел в "Динамо" из японского "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро.
- Контракт с футболистом заключен на пять лет.
- За киевлян он провел 12 матчей в первой половине сезона и забил два гола. Впоследствии из-за конфликта с главным тренером Алексеем Михайличенко перестал попадать в основной состав и зимой был отправлен в аренду в Турцию.
- Кроме конфликта с тренером, Родригес неоднократно приезжал на тренировки с перегаром. Такими действиями он также отмечался и в предыдущих клубах.
- Выступал на правах аренды в турецком "Анкарагюджю".