Футболист "Динамо" Жерсон Родригес отказался продолжить карьеру в Турции. Игрок сборной Люксембурга отклонил предложение новичка турецкой Суперлиги - "ББ Эрзурумспор".

О том, что футболист "Динамо" Жерсон Родригес отказался перейти в турецкий клуб, сообщает Viral Spor.

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Причина отказа не уточняется, как и тип перехода – аренда или полноценный трансфер.

"ББ Эрзурумспор" завершил сезон вторым в Первой лиге Турции. В новом сезоне клуб сыграет в элитном дивизионе.

Карьера Родригеса в Турции

25-летний Жерсон стал футболистом "Динамо" летом 2020 года. Но из-за конфликта с главным тренером Алексеем Михайличенко перешел на правах аренды в "Анкарагюджю".

Люксембургский футболист забил за "Анкарагюджю" 6 голов в 11 матчах.

В конце действующего сезона турецкий клуб досрочно разорвал контракт с Жерсоном. Родригес принял участие в драке с одноклубником.

Специализированный портал Тransfermarkt оценивает футболиста в 1,4 миллиона евро. Контракт Родригеса с "Динамо" действует до лета 2024 года.