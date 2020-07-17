Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес, выступающий на правах аренды в "Анкарагюджю", покинул Турцию. Руководство клуба не простило футболисту драку с капитаном Кулушичем.

О расторжении контракта сообщил официальный сайт клуба.

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Команда против легионера

После одного из командных завтраков капитан Кулушич сделал предупреждение Родригесу за то, что тот вышел отдельно от команды. Это разозлило Жерсона, он выругался и ударил своего товарища по команде по лицу.

После такого инцидента все футболисты были против того, чтобы Родригес дальше продолжал выступать за турецкий клуб. Хотя руководство клуба было готово простить выходку футболиста, но прислушивалось к мнению команды.

Теперь футболист вернется в расположение киевлян, но сможет ли он закрепиться в "Динамо" – неизвестно.

В турецкой Суперлиге в активе Жерсона 11 матчей, в которых ему удалось забить шесть голов (4 с пенальти) и отдать две результативные передачи.

Карьера Родригеса в "Динамо"