Головний наставник "Зорі" Віктор Скрипник зацікавився послугами легіонера київського "Динамо" Жерсона Родрігеса. Фахівець не проти бачити легіонера у складі луганського клубу.

Про це розповів сам фахівець у інтерв'ю програмі "ТаТоТаке" у YouTube.

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Зацікавленість "Зорі"

За словами наставника, Родрігес – хороший гравець, але до якого потрібно знайти підхід. Він не мав на увазі, що кияни та їх тренерських штаб робить щось не так.

Він зазначає, що чомусь "Динамо" купило його, значить він володіє хорошими якостями, які він може розкрити у складі "Зорі".

Я його бачу одним з двох нападників,

– підсумував Скрипник.

Команда Скрипника вже поповнилась двома новачками. Ними стали бразилець Леовігільдо та екслідер "Карпат" Єгор Назарина.

Додамо, що Родрігеса вигнали з розташування турецького "Анкарагюджю", де він виступав на правах оренди, через бійку. З ним достроково розірвали контракт.

Тепер футболіст повернувся у розташування киян, але чи зможе він закріпитись у "Динамо" невідомо.

У турецькій Суперлізі у активі Жерсона 11 матчів, у яких йому вдалося забити шість голів (4 з пенальті) і віддати дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що на "Динамо" вже вийшли представники "Бешикташу", які ведуть переговори про перехід Родрігеса. Позиція "Динамо" – повноцінний продаж Жерсона за 6 мільйонів євро.

Кар'єра Родрігеса в "Динамо"