Турецкий "Анкарагюджю" досрочно расторг договор аренды с футболистом "Динамо" Жерсоном Родригесом, который избил одного из игроков команды .Однако в Киев, вероятнее всего, игрок не вернется.

По информации Spor.haber7.com на "Динамо" уже вышли представители "Бешикташа", которые ведут переговоры о переходе Родригеса.

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Позиция "Динамо" – полноценная продажа Жерсона за 6 миллионов евро. Впрочем, турецкий клуб надеется убедить "бело-синих" изменить условия соглашения. "Бешикташ" готов заплатить киевлянам 500 тысяч евро за годичную аренду Родригеса, и прописать условие о возможности выкупа контракта игрока за 4 миллиона евро.

В "Бешикташе" считают, что Жерсон Родригес поможет клубу заменить 35-летнего ветерана Бурака Йылмаза, контракт которого со стамбульским клубом рассчитан до лета следующего года.

Карьера Родригеса в "Динамо"