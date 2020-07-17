"Динамо" хочет за скандального Родригеса 6 миллионов евро: уже есть претендент
Турецкий "Анкарагюджю" досрочно расторг договор аренды с футболистом "Динамо" Жерсоном Родригесом, который избил одного из игроков команды .Однако в Киев, вероятнее всего, игрок не вернется.
По информации Spor.haber7.com на "Динамо" уже вышли представители "Бешикташа", которые ведут переговоры о переходе Родригеса.
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Позиция "Динамо" – полноценная продажа Жерсона за 6 миллионов евро. Впрочем, турецкий клуб надеется убедить "бело-синих" изменить условия соглашения. "Бешикташ" готов заплатить киевлянам 500 тысяч евро за годичную аренду Родригеса, и прописать условие о возможности выкупа контракта игрока за 4 миллиона евро.
В "Бешикташе" считают, что Жерсон Родригес поможет клубу заменить 35-летнего ветерана Бурака Йылмаза, контракт которого со стамбульским клубом рассчитан до лета следующего года.
Карьера Родригеса в "Динамо"
- Летом 2019 Родригес перешел в "Динамо" из японского "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро.
- Контракт с футболистом заключен на пять лет.
- За киевлян он провел 12 матчей в первой половине сезона и забил два гола. Впоследствии из-за конфликта с главным тренером Алексеем Михайличенко перестал попадать в основной состав и зимой был отправлен в аренду в Турцию.
- Кроме конфликта с тренером, Родригес неоднократно приезжал на тренировки с перегаром. Такими действиями он также отмечался и в предыдущих клубах.
- Выступал на правах аренды в турецком "Анкарагюджю".