Вместо лука – оружие: как украинские спортсмены стали защищать Украину – видео

Вооруженная агрессия и война России против Украины объединили весь украинский народ. Все хотят защищать свою землю и, прежде всего, желают выбить врага из родной земли.

Спортсмены защищают государство

Свою гражданскую позицию четко выражают как рядовые люди, так и известные политики, журналисты, художники, спортсмены. В частности, и львовские армейские спортсмены, еще недавно боровшиеся за олимпийские награды, были чемпионами и призерами чемпионатов Европы и мира.

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Теперь они взяли в руки настоящее оружие и провозглашают свою гражданскую позицию.

Спортсмени доєднуються до української армії

Лидер мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Подручный и лыжный двоеборец Дмитрий Мазурчук служат в части Нацгвардии в Тернополе.

Ряды территориальной обороны городов пополнили эксфутболист Михаил Кополовец и боксер Василий Ломаченко.

Александр Усик также не собирается покидать Украину и принял решение оказать помощь местной армии. Боксер взял в руки оружие.

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