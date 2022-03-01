Остается защищать Украину Украинский наставник по приезде вступил в ряды ВСУ, но об этом не знали в Шерифе. Юрий Вернидуб не может нормально работать за границей, когда его семье грозит опасность со стороны российских оккупантов.

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Поэтому наставник пошел в ВСУ, чтобы защищать родную страну. Впереди Вернидуба ждет разговор с руководством молдавского клуба. Отметим, что Шериф предложил Вернидубу перевезти свою семью из Запорожья в Молдову. Но тренер решил отказаться от предложения. Вся семья украинского специалиста остается в Украине.

Рано или поздно руководство Шерифа все равно узнает, что я пошел защищать Родину. Планирую поговорить с генеральным директором Тархнишвили о ситуации, которая сложилась. Думаю, Важа Эдуардович меня поймет, ведь он прошел то же, что происходит в Украине. Он был грузин, в 2008 году Россия начала войну против его страны. Поэтому он как никто другой меня понимает,

– сказал Вернидуб.

К сведению. В ряды территориальной обороны уже записался Михаил Кополовец. Легенда "Динамо" Владимир Бессонов взял оружие в руки. Олег Лужный отказался ехать в Англию, чтобы защищать родную страну.

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