Спортсмены защищают государство

Свою гражданскую позицию четко выражают как рядовые люди, так и известные политики, журналисты, художники, спортсмены. В частности, и львовские армейские спортсмены, еще недавно боровшиеся за олимпийские награды, были чемпионами и призерами чемпионатов Европы и мира.

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Теперь они взяли в руки настоящее оружие и провозглашают свою гражданскую позицию.

Спортсмени доєднуються до української армії

Лидер мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Подручный и лыжный двоеборец Дмитрий Мазурчук служат в части Нацгвардии в Тернополе.

Ряды территориальной обороны городов пополнили эксфутболист Михаил Кополовец и боксер Василий Ломаченко.

Александр Усик также не собирается покидать Украину и принял решение оказать помощь местной армии. Боксер взял в руки оружие.

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