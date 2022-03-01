Спортсмени боронять державу

Свою громадянську позицію чітко висловлюють як пересічні люди, так і відомі політики, журналісти, митці, спортсмени. Зокрема, і львівські армійські спортсмени, які ще недавно виборювали олімпійські нагороди, були чемпіонами та призерами чемпіонатів Європи та світу.

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Тепер вони взяли до рук справжню зброю і виголошують свою громадянську позицію.

Спортсмени доєднуються до української армії

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