Спортсмени боронять державу

Свою громадянську позицію чітко висловлюють як пересічні люди, так і відомі політики, журналісти, митці, спортсмени. Зокрема, і львівські армійські спортсмени, які ще недавно виборювали олімпійські нагороди, були чемпіонами та призерами чемпіонатів Європи та світу.

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Тепер вони взяли до рук справжню зброю і виголошують свою громадянську позицію.

Спортсмени доєднуються до української армії

Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний та лижний двоєборець Дмитро Мазурчук служать у частині Нацгвардії у Тернополі.

Ряди територіальної оборони міст поповнили ексфутболіст Михайло Кополовець та боксер Василь Ломаченко.

Олександр Усик також не збирається покидати Україну та прийняв рішення допомогти місцевій армії. Боксер взяв до рук зброю.

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