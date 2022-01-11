Закрытое тренировки Джоковича в Австралии сняли с беспилотника: видео попало в сеть
Источник:твитер Clint Stanaway
Первая ракетка мира Новак Джокович наконец начал подготовку к Australian Open после того, как выиграл суд по делу об аннулировании его визы.
В ивиттере появилось видео, в котором показана закрытая тренировка 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема".
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Ранее сообщалось, что Джокович решил тренироваться в закрытом режиме в преддверии турнира Australian Open, который пройдет в Мельбурне с 17-го по 30 января.
"Я рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы. Несмотря на все, что произошло, я хочу остаться и попробовать посоревноваться на Australian Open. Я по-прежнему сосредоточен на этом", – заявил спортсмен.
Видео с тренировки Джоковича
Что известно о скандале с Джоковичем в Австралии
- Сербский теннисист прилетел в Мельбурн, чтобы выступить на Australian Open.
- Однако спортсмена не пустили в страну, а его визу аннулировали. Все из-за того, что у Джоковича не было прививки против коронавируса.
- Серба разместили в "иммиграционном изоляторе". Возвращаться домой он не спешил и подал апелляцию на соответствующее решение.
- 10 января Новак выиграл суд. Джокович уже даже успел провести первые тренировки в Австралии.