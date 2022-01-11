В ивиттере появилось видео, в котором показана закрытая тренировка 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема".

К слову Джокович наконец свободен: теннисист впервые провел тренировку в Австралии – фото

Ранее сообщалось, что Джокович решил тренироваться в закрытом режиме в преддверии турнира Australian Open, который пройдет в Мельбурне с 17-го по 30 января.

"Я рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы. Несмотря на все, что произошло, я хочу остаться и попробовать посоревноваться на Australian Open. Я по-прежнему сосредоточен на этом", – заявил спортсмен.

Видео с тренировки Джоковича

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