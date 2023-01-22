Ждем дебюта, несмотря на слова тренера: Цыганков попал в заявку Жироны на игру с Вильярреалом
Источник:твиттер Жироны
В воскресенье, 22 января, Жирона сыграет на выезде против Вильярреала в рамках 18-го тура Ла Лиги-2022/2023. Виктор Цыганков попал в заявку гостей.
25-летний новичок Жироны вместе с командой улетел на гостевой матч против Вильярреала. Ранее главный тренер "бело-красных" Мичел Санчес говорил о том, что Цыганков отправится вместе с командой на поединок, но не дебютирует в игре против "желтой субмарины".
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Быть дебютом или не быть
По его словам, Виктору нужно время на адаптацию в Испании. Поэтому дебюта бывшего "динамовца" следует ждать через один или два тура. В таком случае следующий матч Жироны Цыганков тоже пропускает.
Интересно, что Цыганков не только улетел с командой на выездную игру против Вильярреала, но и попал в заявку Жироны на поединок. Возможно, украинец таки дебютирует в футболке нового клуба, несмотря на категоричные слова тренера.
Заявка Жироны на матч против Вильярреала / Фото с твиттера "бело-красных"
Новый скромный клуб Цыганкова идет лишь на 11-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 21 очко. Будущий соперник "бело-красных" с 28 баллами занимает 5-ю позицию. Потому фаворит в этом противостоянии понятен.
- Напомним, что Цыганков перебрался в Жирону из Динамо. Киевляне получат за трансфер своего лидера 5 миллионов евро плюс 50 процентов от продажи Виктора.
- Правый вингер подписал контракт с испанским клубом до конца июня 2027 года.
- В футболке Жироны 25-летний футболист будет выступать под 8-м номером.