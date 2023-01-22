25-летний новичок Жироны вместе с командой улетел на гостевой матч против Вильярреала. Ранее главный тренер "бело-красных" Мичел Санчес говорил о том, что Цыганков отправится вместе с командой на поединок, но не дебютирует в игре против "желтой субмарины".

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Быть дебютом или не быть

По его словам, Виктору нужно время на адаптацию в Испании. Поэтому дебюта бывшего "динамовца" следует ждать через один или два тура. В таком случае следующий матч Жироны Цыганков тоже пропускает.

Интересно, что Цыганков не только улетел с командой на выездную игру против Вильярреала, но и попал в заявку Жироны на поединок. Возможно, украинец таки дебютирует в футболке нового клуба, несмотря на категоричные слова тренера.



Заявка Жироны на матч против Вильярреала / Фото с твиттера "бело-красных"

Обратите внимание! Матч Вильярреал – Жирона состоится 22 января в 15:00 (по киевскому времени).

Новый скромный клуб Цыганкова идет лишь на 11-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 21 очко. Будущий соперник "бело-красных" с 28 баллами занимает 5-ю позицию. Потому фаворит в этом противостоянии понятен.