"Красно-белые" наконец-то рассекретили игровой номер украинца в своей команде. Виктор Цыганков будет защищать цвета Жироны из номером 8 на спине.

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Соглашение Цыганкова с Жироной рассчитано на 4,5 года – до лета 2027 года. Динамо официально сообщило, что клуб получит согласованную компенсацию в размере 5 миллионов евро и 50% возможного дальнейшего трансфера игрока. Украинский вингер уже успел дать свое первое интервью в новом коллективе да попрощаться с Динамо Киев. Также 24 канал оценил перспективы Цыганкова в Жироне и подумал о будущем украинского футболиста.

Номера, под которыми выступал Цыганков