Виктор Цыганков присоединится к Жироне немедленно, а не будет ждать окончания контракта с киевским Динамо.

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Соглашение Цыганкова с Жироной рассчитано на 4,5 года – до лета 2027 года.

Динамо официально сообщило, что клуб получит согласованную компенсацию в размере 5 миллионов евро и 50% возможного дальнейшего трансфера игрока.

За Динамо Цыганков провел 236 матчей во всех турнирах, в том числе 64 – в еврокубках. На счету Виктора – 94 гола, из которых 77 – в чемпионатах Украины, 4 – в национальном Кубке и 13 – на международной арене.