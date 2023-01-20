17 января испанская Жирона официально объявила об усилении позиции правого вингера 25-летним динамовцем Виктором Цыганковым. Футболист сборной Украины обошелся скромному клубу в 5 миллионов евро плюс 50 процентов следующего перехода Виктора.

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Санчес: Мы должны двигаться постепенно

Ожидалось, что Цыганков дебютирует за новую команду уже в ближайшем матче Жироны. 22 января новая команда Виктора сыграет на выезде против Вильярреала.

Новичок из Украины поедет с Жироной в гости в "желтую субмарину", но на футбольном поле так и не появится. Хотя Жирона уже зарегистрировала для выступлений в Ла Лиге Цыганкова. Виктору дадут некоторое время адаптироваться в новой для него стране. Об этом рассказал главный тренер команды Мичел Санчес.

Также наставник анонсировал первое появление Виктора в официальном матче испанского первенства.

Мы должны двигаться постепенно, хотя для нас это большой скачок в качестве. Виктор поедет с нами на матч против Вильярреала, но играть не будет. Полагаю, через две недели он сможет нам помочь. Его уровень топовый, это очень большой шаг вперед,

– сказал тренер Жироны.

Такое расписание событий не позволит Цыганкову сыграть дома против Барселоны (28 января). Может быть, Виктор выйдет в домашней игре против Валенсии (5 февраля) или уже на выезде против Кадиса (12 февраля).

Напомним! В своем последнем сезоне за Динамо Цыганков провел 23 матча, в которых забил 9 голов и отдал 6 ассистов.

Жирона после 17 сыгранных матчей идет только на 11-й позиции среди 20 клубов Ла Лиги. Новый коллектив украинца набрал 21 очко.