17 января испанская Жирона официально объявила об усилении позиции правого вингера 25-летним динамовцем Виктором Цыганковым. Футболист сборной Украины обошелся скромному клубу в 5 миллионов евро плюс 50 процентов следующего перехода Виктора.
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Санчес: Мы должны двигаться постепенно
Ожидалось, что Цыганков дебютирует за новую команду уже в ближайшем матче Жироны. 22 января новая команда Виктора сыграет на выезде против Вильярреала.
Новичок из Украины поедет с Жироной в гости в "желтую субмарину", но на футбольном поле так и не появится. Хотя Жирона уже зарегистрировала для выступлений в Ла Лиге Цыганкова. Виктору дадут некоторое время адаптироваться в новой для него стране. Об этом рассказал главный тренер команды Мичел Санчес.
Также наставник анонсировал первое появление Виктора в официальном матче испанского первенства.
Мы должны двигаться постепенно, хотя для нас это большой скачок в качестве. Виктор поедет с нами на матч против Вильярреала, но играть не будет. Полагаю, через две недели он сможет нам помочь. Его уровень топовый, это очень большой шаг вперед,
– сказал тренер Жироны.
Такое расписание событий не позволит Цыганкову сыграть дома против Барселоны (28 января). Может быть, Виктор выйдет в домашней игре против Валенсии (5 февраля) или уже на выезде против Кадиса (12 февраля).
Жирона после 17 сыгранных матчей идет только на 11-й позиции среди 20 клубов Ла Лиги. Новый коллектив украинца набрал 21 очко.