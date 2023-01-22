25-річний новачок Жирони разом із командою полетів на гостьовий матч проти Вільярреала. Раніше головний тренер "біло-червоних" Мічел Санчес говорив про те, що Циганков відправиться разом із командою на поєдинок, але не дебютує у грі проти "жовтої субмарини".

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Бути дебюту чи не бути

За його словами, Віктору потрібен час на адаптацію в Іспанії. Тому дебюту колишнього "динамівця" слід чекати через один або два тури. У такому випадку наступний матч Жирони Циганков теж пропускає.

Цікаво, що Циганков не лише полетів із командою на виїзну гру проти Вільярреала, а й потрапив у заявку Жирони на поєдинок. Можливо, українець таки дебютує у футболці нового клубу, попри категоричні слова тренера.



Заявка Жирони на матч проти Вільярреала / Фото з твітеру "біло-червоних"

Зверніть увагу! Матч Вільярреал – Жирона відбудеться 22 січня о 15:00 (за київським часом).

Новий скромний клуб Циганкова йде лише на 11-й позиції у турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 21 очко. Майбутній суперник "біло-червоних" з 28 балами посідає 5-ту позицію. Тому фаворит у цьому протистоянні зрозумілий.