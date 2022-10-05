Больше чем символ веры в нашу общую победу – Зеленский о заявке Украины на ЧМ-2030

Украина может принять юбилейный чемпионат мира в 2030 году. 5 октября наша страна подала совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение турнира в будущем.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявку нашей страны на турнир мирового первенства в 2030 году. В частности, он поблагодарил Португалию и Испанию.

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Зеленский: Украина выстоит, победит

Совместная заявка Испании, Португалии и Украины на проведение чемпионата мира по футболу-2030 – больше символа веры в нашу общую победу. Украина устоит, победит и отстроится благодаря солидарности партнеров. Благодарны за поддержку Испании и Португалии,

– написал Зеленский.

Глава государства упомянул об этом историческом событии и в вечернем обращении, 5 октября.

"Вместе с нашими друзьями Испанией и Португалией подаем заявку на ЧМ-2030 по футболу. Это наша совместная заявка, шанс на ее удовлетворение достаточно высок. И дело не только в том, что наши страны отвечают необходимым критериям, чтобы получить это право, а еще было бы очень символично, что три страны ЕС провели бы вместе ЧМ-2030", – сказал Владимир Александрович.

Отметим, что в Украине могут провести соревнования одной из групп турнира.

Глава УАФ Андрей Павелко надеется, что матчи смогут провести на стадионе в Донецке.

Президент Федерации футбола Португалии Фернанду Гомеш подчеркнул, что для него большая честь добавить Украину в заявку. Условия участия Украины в заявке будут оговорены и определены впоследствии.

Интересно, что в России уже отреагировали на заявку Украины на чемпионат мира в 2030 году. Там заявили, что в этом нет логики, только политика.

На право провести турнир также претендуют еще две совместные заявки, первая – Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, вторая – Египет, Греция и Саудовская Аравия.