Президент Федерации футбола Португалии Фернанду Гомеш прокомментировал решение добавить Украину в заявку на ЧМ-2030. Он подчеркнул, что для него это большая честь.

Украина совместно с Испанией и Португалией подали заявку на проведение ЧМ-2030

Гомеш: Для нас честь добавить Украину в заявку

Для нас честь добавить Украину в заявку. После вторжения в Украину Португалия и Федерация футбола Португалии являлись частью программы приема украинских семей. Мы открываем двери футбола для тех, кто больше всего в этом нуждается. Для кого-то включение Украины в заявку может показаться неожиданным, но мы считаем это логичным и правильным. Мы не можем быть безразличны к ситуации в Украине. Украина не исчезнет из нашей памяти,

– сказал португалец.

Условия участия Украины в заявке будут оговорены и определены впоследствии.

В заявлении указано, что у проекта есть полная поддержка президента УЕФА Александера Чеферина. Также заявку Украины поддерживают президент УАФ Андрей Павелко, правительства и руководители стран.

У Украины, Испании и Португалии есть конкурент

Серьезно рассматривают совместную заявку Саудовской Аравии, Египта и Греции, даже если это означало бы проведение ЧМ зимой.

Эти страны получат поддержку сразу трех конфедераций – Азии, Африки и Европы. Среди других претендентов – представители Южной Америки.

К слову. Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября в Катаре, а чемпионат 2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.