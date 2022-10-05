Однако в России не разделяют радости. Там считают, что это решение исключительно политическое.

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В России истерика

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на новость о том, что Украина включена в совместную заявку Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030 по футболу.

Это их право. Заявка требует изучения. Но если дать экспресс-анализ, на данный момент я не вижу коммерческой, маркетинговой логики от такой заявки. Присоединение третьего государства к первоначальной заявке Испании и Португалии не сделало заявку более сильной. ​Кроме политики я в этом ничего не вижу,

– сказал россиянин.

На право провести турнир также претендуют еще две совместные заявки, первая – Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, вторая – Египет, Греция и Саудовская Аравия.

Глава УАФ Андрей Павелко надеется, что матчи смогут провести на стадионе в Донецке .

Президент Федерации футбола Португалии Фернанду Гомеш подчеркнул, что для него большая честь добавить Украину в заявку.

Условия участия Украины в заявке будут оговорены и определены впоследствии.

К слову. Российский футбол находится в изоляции, клубы и сборные этой страны отстранены от международной арены.