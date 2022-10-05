Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявку нашей страны на турнир мирового первенства в 2030 году. В частности, он поблагодарил Португалию и Испанию.
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Зеленский: Украина выстоит, победит
Совместная заявка Испании, Португалии и Украины на проведение чемпионата мира по футболу-2030 – больше символа веры в нашу общую победу. Украина устоит, победит и отстроится благодаря солидарности партнеров. Благодарны за поддержку Испании и Португалии,
– написал Зеленский.
Отметим, что в Украине могут провести соревнования одной из групп турнира.
Глава УАФ Андрей Павелко надеется, что матчи смогут провести на стадионе в Донецке .
Президент Федерации футбола Португалии Фернанду Гомеш подчеркнул, что для него большая честь добавить Украину в заявку. Условия участия Украины в заявке будут оговорены и определены впоследствии.
Интересно, что в России уже отреагировали на заявку Украины на чемпионат мира в 2030 году. Там заявили, что в этом нет логики, только политика.