Президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко выступил на брифинге, посвященном привлечению Украины в совместную с Испанией и Португалией заявку на проведение ЧМ-2030.

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Павелко: Это событие станет символом торжества футбола ради мира

Павелко выразил благодарность руководству УЕФА в лице Александера Чеферина и представителям Исполкома УЕФА, в частности, Луису Рубиалесу и Фернандо Гомесу.

Глава УАФ поблагодарил также президента Украины Владимира Зеленского за совместные усилия, направленные на возрождение футбола в Украине, и поддержку инициативы участия Украины в заявке на проведение ЧМ-2030.

"Участие Украины в заявке на проведение ЧМ-2030 важно и для объединения и укрепления Европы в эти сложные времена. Несколько месяцев назад Украина получила статус кандидата в члены ЕС, и в ближайшие годы мы надеемся получить полноправное членство.

Совместное с Испанией и Португалией проведение ЧМ-2030 станет ярким историческим действом, символизирующим единство Европы от Лиссабона до Киева, Донецка, Луганска и Севастополя. Это событие станет символом торжества футбола ради мира! Что также символично в контексте 100-летия первого розыгрыша ЧМ, которое весь футбольный мир будет отмечать в 2030 году», – отметил украинский чиновник.

Логично, что безопасность будет являться отправной точкой для всего. Стадион в Киеве пока используется, но мы надеемся, что можно будет использовать и стадион, который в Донецке. В Украине футбол еще жив,

– сказал Павелко.

К слову. Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября в Катаре, а чемпионат 2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.