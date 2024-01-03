Такие результаты позволили Борнмуту подняться из зоны вылета в середину турнирной таблицы. Одним из лидеров коллектива традиционно был украинский защитник Илья Забарный.

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Претенденты на награду

Он продолжил свою невероятную серию матчей без замен, В настоящее время украинец провел на поле уже каждую минуту игрового времени 19 стартовых поединков АПЛ, что является уникальным достижением в составе "вишен".

Благодаря уверенной игре в защите Илья Забарный вошел в число претендентов на награду лучшего игрока Борнмута по итогам последнего месяца 2023 года. Кроме него, на победу также претендуют Райан Кристи, Маркос Сенеси и Доминик Соланке.

Отдать голос за одного из номинантов можно в соцсети Х на официальной странице Борнмута по ссылке.

Отметим, что Илья Забарный уже во второй раз попадает в список лучших игроков месяца в Борнмуте. В сентябре он занял второе место, уступив с минимальной разницей Доминику Соланке, который вновь присутствует в списке претендентов.

Интересно. Успешные выступления украинца не остались без внимания более статусных клубов АПЛ. Тоттенхэм очень активно следит за Забарным и уже в январе может попытаться подписать футболиста. В его услугах лично заинтересован главный тренер "шпор".

Следующий поединок Борнмут сыграет 6 января в Кубке Англии против КПР. Стартовый свисток раздастся в 17:00.