В лондонском клубе отметил гол 22-летнего левого вингера, который он забил в четвертьфинале Кубка английской лиги в ворота Ньюкасла. Уже в компенсированное к матчу время Михаил сравнил цифры на табло 1:1 и перевел игру в серию пенальти, где футболисты Челси были точнее.

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Претендует на звание лучшего, несмотря на критику

Один из 11-метровых реализовал сам Мудрик – 4:2 по пенальти.

В текущем сезоне-2023/2024 Михаил забил уже 4 гола и отдал 2 ассиста в 19 сыгранных поединках "синих". Хотя Мудрик регулярно выслушивает критику от легенд английского футбола, продолжает улучшать свою физическую форму в АПЛ.

В комментариях болельщики лондонского клуба начали высказывать свои мысли относительно лучшего гола декабря 2023 года.

Видео лучших голов Челси в декабре

Челси пробились в полуфинал Кубка английской лиги, где сыграют против Мидлсбро. Первая встреча состоится 9 января, а ответный матч – 23 января.

В чемпионате команда Маурисио Почеттино идет на 10-м месте, набрав 28 баллов в 20-ти турах.

Свой ближайший поединок Челси проведет 6 января дома против Престона в рамках третьего круга Кубка Англии (начало в 19.30).