Речь идет об Илье Забарном, играющем за Борнмут. Украинец перешел в свой действующий клуб из Динамо Киев в январе 2023 года и за это время успел стать важным футболистом стартового состава.

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Забарный – железный игрок основы

Более того, он является не просто игроком основы, но и фундаментальной его частью. Украинец отыграл каждую минуту в стартовых 10 матчах АПЛ и больше никто в команде не может этим похвастаться.

Пресс-служба Борнмута сообщила об этом в своих соцсетях, и под постом, что проиятно, болельщики очень одобрительно отзываются о 21-летнем футболисте сборной Украины и даже сравнивают его с одним из лучших защитников лиги – Рубеном Диашем.

https://twitter.com/afcbournemouth/status/1718927699731706161

Отметим, что сейчас клуб украинца находится на 17-м месте в турнирной таблице и после последнего тура смог выбраться из зоны вылета, благодаря первой победе в сезоне над Бернли (2:1).

Илья Забарный на данном отрезке голевыми действиями не отмечался и действовал достаточно надежно, получив всего две желтые карточки.

Справка. В сезоне-2023/2024 в АПЛ играет 5 украинских игроков, кроме Ильи Забарного это: Михаил Мудрик, выступающий за Челси, Александр Зинченко (Арсенал), Виталий Миколенко (Эвертон) и в последних двух турах к ним добавился Егор Ярмолюк, который дебютировал за Брентфорд.