В конце января 2023 года Илья Забарный надел футболку Борнмута, в которой уже успел провести 23 матча. К сожалению, пока центрбек не открыл счет своим результативным действиям в АПЛ.

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"Шпоры" ждут трансфера Забарного

21-летний защитник не раз становился спасателем для своей команды в официальных поединках. А надежная игра в обороне привлекла внимание к Илье со стороны соперника его нынешнего клуба. Речь идет о Тоттенхэме, который и раньше интересовался футболистом сборной Украины.

Похоже, что "шпоры" не оставляют надежд в будущем подписать Забарного. Тем более что в кандидатуре Ильи заинтересован сам главный тренер Тоттенхэма Ангелос Постекоглу. Не исключено, что 58-летний наставник будет просить руководство клуба оформить трансфер украинца в ближайшее зимнее трансферное окно.

К слову. У Забарного есть действующий долгосрочный контракт с Борнмутом, рассчитанный до конца июня 2028 года. По данным портала Transermarkt, стоимость Ильи составляет 20 миллионов евро.

Отметим, что дела у Борнмута обстоят не лучшим образом, несмотря на хорошие выступления украинского защитника. "Вишни" в 16-ти турах набрали 19 баллов и идут только на 14-м месте. Хотя в некоторых поединках клуб украинца показывает зубы и дает достойное сражение лидерам АПЛ.

Что касается заинтересованного Тоттенхэма, то шпоры с 33 пунктами идут пятыми.

Вспомним, что прошлый матч Борнмута не был доигран до финального свистка. Капитан Лутона упал в обморок прямо во время поединка, поэтому судья остановил встречу. Спустя время стало известно, что, к счастью, врачам удалось спасти жизнь футболисту, а поединок не продолжится. Матч официально перенесли на неопределенный срок.

Ближайший матч за участие Забарного можно будет посмотреть 23 декабря, когда Борнмут будет гостить на поле Ноттингем Фореста (начало в 17:00 по киевскому времени).