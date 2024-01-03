Такі результати дозволили Борнмуту піднятися з зони вильоту в середину турнірної таблиці. Одним із лідерів колективу вже традиційно був український захисник Ілля Забарний.

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Претенденти на нагороду

Він продовжив свою неймовірну серію матчів без замін, Наразі українець провів на полі вже кожну хвилину ігрового часу 19 стартових поєдинків АПЛ, що є унікальним досягненням у складі "вишень".

Завдяки впевненій грі в захисті Ілля Забарний увійшов до числа претендентів на нагороду найкращого гравця Борнмута за підсумками останнього місяця 2023 року. Окрім нього, на перемогу також претендують Раян Крісті, Маркос Сенесі та Домінік Соланке.

Віддати голос за одного з номінантів можна у соцмережі Х на офіційній сторінці Борнмута за посиланням.

Зазначимо, що Ілля Забарний вже вдруге потрапляє до списку найкращих гравців місяця в Борнмуті. У вересні він посів друге місце, поступившись з мінімальною різницею Домініку Соланке, який знову присутній у списку претендентів.

Цікаво. Успішні виступи українця не залишилися без уваги більш статусних клубів АПЛ. Тоттенхем дуже активно стежить за Забарним та вже в січні може спробувати підписати футболіста. У його послугах особисто зацікавлений головний тренер "шпор".

Наступний поєдинок Борнмут зіграє 6 січня в Кубку Англії проти КПР. Стартовий свисток пролунає о 17:00.