Соперниками Ильи Забарного были еще три футболиста "вишен" – Доминик Соланке, Райан Кристи и Льюис Кук. В течение всего голосования болельщики активно отдавали свои голоса за украинского защитника. Вплоть до конца опроса Забарный был лидером голосования, но все изменилось в последние часы.

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Досадный финал голосования

Соланке отобрал первое место у Ильи, опередив его на 9% - 50,6% против 41,6% у украинца.

Третью позицию в голосовании с минимальным преимуществом над последним Куком занял Кристи.



Голосование за лучшего в сентябре / Скриншот из соцсетей Борнмута

К сожалению, Забарный был близок к званию лучшего игрока Борнмута в сентябре. Но в момент голосования перевернулось "с ног на голову".

Напомним, что 21-летний защитник выступает за английский коллектив с конца января 2023 года.

Забарный заключил контракт с Борнмутом до 30 июня 2028, проведя уже за "вишен" 13 матчей.

Хотя достаточно долгий период пропустил из-за повреждений, поэтому дебют украинца в АПЛ постоянно откладывался. За это время Илья заслужил стабильное место в обороне англичан.

К слову. 7 октября Борнмут будет гостить на поле Эвертона. Виталий Миколенко, выступающий за "ирисок", устроит "теплый" прием для Ильи Забарного. После чего оба отправятся в расположение сборной Украины.