За 500 тысяч долларов: украинскому боксеру предложили российское гражданство – фото

Украинский боксер полусредней весовой категории Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) рассказал, что ему предложили за деньги поменять гражданство.

Редкач опубликовал в инстаграме фото, на котором продемонстрировал американский и российский паспорта.

Смотрите также Не люблю людей, которые живут в Украине – боксер Редкач назвал земляков нищими

"Предложили российское гражданство за 500 тысяч долларов?! Вы что скажете, взять или отказаться? Вы бы взяли? Свой ответ скажу завтра", – написал Редкач.

Кто такой Иван Редкач