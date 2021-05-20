В противном случае WBO назначит бой Джошуа против обязательного претендента Александра Усика.
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Действительно ли Усик подерется с Джошуа
- До недавнего времени Усик поставил на паузу поиски соперника в ожидании объявления боя между Тайсоном Фьюри и Джошуа.
- Фьюри 16 мая наконец объявил о бое с Джошуа. Боксеры должны встретиться 14 августа в Саудовской Аравии. Бойцы могут заработать примерно от 75 до 100 миллионов долларов.
- Но неожиданно на пути поединка за звание абсолютного чемпиона стал Деонтей Уайлдер. Американец выиграл суд и Фьюри обязали дать реванш.
- Сообщается, что для поединка Фьюри – Уайлдер даже зарезервирована арена в Лас-Вегасе. Британец имеет время провести бой до 15 сентября.
- Таким образом, Фьюри придется отложить бой с Джошуа. Зато британец может встретиться с Усиком, который является официальным претендентом на титул WBO.
- Александр Красюк, промоутер Усика, рассказал, что возобновил переговоры с Эдди Хирном, который представляет Джошуа. Красюк проявляет желание провести бой в Киеве, однако заверил, что Усик готов сразиться с Джошуа в любом месте.
- Известный инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что для боя Усик – Джошуа есть две даты – 21 и 28 августа.