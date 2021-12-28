Выставит "за дверь": Луческу предложил игроков Динамо клубу из родной Румынии

Мирча Луческу не из тех тренеров, которые "маринуют" игроков на скамейке запасных. Румынский наставник готов дать игровую практику целому ряду футболистов Динамо.

Протянул руку помощи клубу из Румынии

"Мистер" займется кадровой чисткой в команде. Мирчу Луческу готов отправить в аренду 12 игроков. Список игроков, на которых не рассчитывает румын, он дал главному тренеру бухарестского Динамо Флавиусу Стойкану.

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Аутсайдер Румынии может выбрать любого из полученного списка и взять его в аренду. Именно так Луческу хочет помочь команде из родной Румынии выбраться со дна таблицы чемпионата.

Динамо из Бухареста после 21 тура идет в зоне вылета – на 15 месте среди 16 клубов, имея в своем активе всего 12 очков.

Имена футболистов, которых готов отпустить румынский специалист, пока не сообщаются. Пользу от этих аренд будут иметь обе стороны. Игроки получат игровой тонус, а Динамо из Бухареста сможет попытаться сохранить прописку в румынском дивизионе.

Киевское Динамо завершило первую часть сезона на втором месте, уступив только донецкому Шахтеру.

Кто еще может покинуть Динамо