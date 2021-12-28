Награда для Луческу

Мирча Луческу получил награду тренер года от издания GSP. Эту награду вручают уже около 60 лет тренерам в Румынии.

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При этом Луческу лично забрал награду и даже позировал с ней для ролика.

А после этого в эфире Digisport набросился с критикой на журналистов издания, обвинив их в том, что они брали деньги за критические публикации о Резване Луческу – сыне Мирчи Луческу. В то время Резван Луческу возглавлял сборную Румынии.

"Резван также никогда не будет тренировать сборную Румынии. То, что тогда произошло. Даже GSP написало на первой полосе, то "осталось несколько дней, прежде чем мы избавимся от него. Мы не хотим быть поклонниками этой сборной". Был кто-то, кто за это заплатил. Ведь откуда это взялось? Было понятно – платил кто-то из-за границы", – заявил Луческу.

К теме! Резван Луческу возглавил сборную Румынии 29 мая 2009 года. К тому времени команда фактически провалила отбор на чемпионат мира 2010. Поэтому перед ним была поставлена ​​задача удачно пройти квалификацию Евро-2012. Однако в первых четырех матчах команда набрала всего два очка, а после этого случился скандал, когда тренер отчислил из сборной одного из лучших ее игроков Адриана Муту. Хоть впоследствии и вернул его в состав. В июне 2011 года, после победы над главным конкурентом за второе место в группе – сборной Боснии и Герцеговины, Луческу заявил, что покидает сборную. На Евро-2012 румыны так и не квалифицировались.

Журналисты требуют прощения

Главный тренер GSP Каталин Цепелин теперь требует от Луческу обнародования данных о том, что журналисты получали деньги за критические материалы о Резване. Или извинения за свои слова.

"Никто не имеет права атаковать репутацию редакции. Вы можете сказать, что журналисты слабые, неспособные, некрасивые, вы можете думать, что они предвзяты или несправедливы. Мы уважаем и поощряем разнообразные и противоречивые мнения. Сам Луческу как-то сказал, что футбол – противоречивая тема. Но не клевета... Потому что, если вы говорите, что редакции "заплатили" за то, чтобы она писала по чьей-то просьбе, это не может оставаться просто словом, брошенным на ветер в прайм-тайм по телевизору. Или Мирча Луческу доказывает правдивость своих слов и тогда мы будем вынуждены срочно принять внутренние меры, или он публично извиняется, как и должен поступить порядочный человек", – заявил Каталин Цепелин.