Протянул руку помощи клубу из Румынии
"Мистер" займется кадровой чисткой в команде. Мирчу Луческу готов отправить в аренду 12 игроков. Список игроков, на которых не рассчитывает румын, он дал главному тренеру бухарестского Динамо Флавиусу Стойкану.
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Аутсайдер Румынии может выбрать любого из полученного списка и взять его в аренду. Именно так Луческу хочет помочь команде из родной Румынии выбраться со дна таблицы чемпионата.
Динамо из Бухареста после 21 тура идет в зоне вылета – на 15 месте среди 16 клубов, имея в своем активе всего 12 очков.
Имена футболистов, которых готов отпустить румынский специалист, пока не сообщаются. Пользу от этих аренд будут иметь обе стороны. Игроки получат игровой тонус, а Динамо из Бухареста сможет попытаться сохранить прописку в румынском дивизионе.
Киевское Динамо завершило первую часть сезона на втором месте, уступив только донецкому Шахтеру.
Кто еще может покинуть Динамо
- Ранее сообщалось, что нападающий Владислав Супряга может быть арендован румынским клубом Клуж. Президент румын уже провел переговоры с Луческу, который дал добро на переход. Форвард может провести в новом для себя чемпионате один сезон. В арендном соглашении будет прописана опция выкупа футболиста за 7 миллионов евро.
- Виталий Миколенко уже завершил трансфер в английский Эвертон. "Ириски" якобы подпишут долговременный контракт с левым защитником – на 5 лет. Динамовец после своего перехода может сразу стать игроком основы.
- Также киевский клуб может отдать в аренду Владислава Кулача. На форварда претендует Ворскла, за которую ранее футболист уже выступал.
- Луческу не отрицал уход из клуба троих лидеров – Карлоса де Пены, Виктора Цыганкова и Беньямина Вербича.