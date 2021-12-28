Протянул руку помощи клубу из Румынии

"Мистер" займется кадровой чисткой в команде. Мирчу Луческу готов отправить в аренду 12 игроков. Список игроков, на которых не рассчитывает румын, он дал главному тренеру бухарестского Динамо Флавиусу Стойкану.

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Аутсайдер Румынии может выбрать любого из полученного списка и взять его в аренду. Именно так Луческу хочет помочь команде из родной Румынии выбраться со дна таблицы чемпионата.

Динамо из Бухареста после 21 тура идет в зоне вылета – на 15 месте среди 16 клубов, имея в своем активе всего 12 очков.

Имена футболистов, которых готов отпустить румынский специалист, пока не сообщаются. Пользу от этих аренд будут иметь обе стороны. Игроки получат игровой тонус, а Динамо из Бухареста сможет попытаться сохранить прописку в румынском дивизионе.

Киевское Динамо завершило первую часть сезона на втором месте, уступив только донецкому Шахтеру.

Кто еще может покинуть Динамо